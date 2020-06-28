В воскресенье, 28 июня, Соединенные Штаты поздравили Украину с Днем Конституции и отметили усилия нашего государства по внедрению реформ.

Соответствующий пост был опубликован на странице посольства США в Украине в Twitter.

"В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, двигающих страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представили себе во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев заверили в том, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать нашу страну.

"Соединенные Штаты остаются непреклонны в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно-признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что украинцев с праздником Дня Конституции поздравил президент Владимир Зеленский. В своем обращении он призвал уважать друг друга, а также законы страны.

Напомним, сегодня в Украине отмечается национальный праздник в честь того, что 24 года назад страна обрела свою собственную Конституцию. В связи с этим "Страна" решила привести интересные факты о главном законе страны.