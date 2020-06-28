В Москве произошел курьезный случай. Местный житель отмечал снятие режима изоляции со своей подружкой, и наутро не смог разбудить ее. Тогда он вызвал полицию и медиков, поскольку решил, что в пьяном угаре сам лишил даму жизни. Однако по приезду силовиков и врачей невольная виновница ЧП очнулась.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Олег Охтин и его сожительница Татьяна Хохлова праздновали снятие изоляции и немного увлеклись - пили весь день, наутро Олег попробовал разбудить Таню и не смог. В голове пронеслись разные нехорошие сценарии, мужчина решил, что в смерти повинен он, но тела своей "белоснежки" алкогольный принц прятать не стал, а честно позвонил в полицию", - говорится в сообщении.

По приезду полиции и врачей девушка очнулась. По ее словам, претензий к сожителю она не имеет.

"Копы и люди в белых халатах прикатили, осмотрели барышню - и тут она, как в сказке, восстала из мёртвых. Сказала, что просто немного заспалась, претензий не имеет, так что полисмены и медики уехали, оставив молодых людей наедине", - уточняется в сообщении.

Напомним, в Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своего дома на юго-западе столицы. При задержании он ранил двух прохожих и силовика.

Также "Страна" рассказывала, что в Москве произошла перестрелка из-за похоронного бизнеса. Стрельбу открыли на Каширском шоссе в столице России вечером 24 мая.