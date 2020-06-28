В Днепропетровской области трое выходцев из Азербайджана, угрожая ножом, связали семью пенсионеров и отобрали у них сбережения, ценные вещи и автомобиль. Злоумышленников задержала полиция, теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует пресс-служба правоохранителей.

"За разбойное нападение на семью пенсионеров в Днепропетровской области задержали трех иностранцев. Угрожая ножом, мужчины завладели у жителей поселка в Криничанском районе деньгами, электрооборудованием и автомобилем "ВАЗ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ночь с 26 на 27 июня преступникам, отжав пластиковое стекло, удалось проникнуть в дом семейной пары - мужчины 78 лет и 81-летней женщины.

"Правоохранители установили и задержали трех мужчин - жителей города Кривой Рог 29, 34 и 37 лет. Установлено, что они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Днепропетровской области трое иностранцев напали на семью пенсионеров. Фото: Нацполиция

Напомним, что недавно в Днепре на улице Кленовой правоохранители задержали мужчину, который проник в квартиру знакомого. Злоумышленник требовал деньги, затеял драку, а в результате, не получив желаемого, пошел в ванную и начал принимать душ.

Ранее мы писали, что полиция Львовской области расследует разбойное нападение и убийство, которые произошли в селе неподалеку от города. Их жертвой стал 62-летний мужчина. Преступники связали и жестоко избили людей в их собственном доме, забрали деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись.