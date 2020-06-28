Первые в Евросоюзе выборы во время пандемии прошли в Польше 28 июня - поляки выбирали президента в первому туре.

Голосование было назначено на 10 мая, но его перенесли из-за карантина.

В этот раз голосовали необычно, по смешанной системе - традиционно или почтой, о чем нужно было предупредить избирательную комиссию заранее. Избирателю разрешили выбирать, прийти на участок или выслать голос в конверте. Правда, в населенных пунктах с большим количеством заболевших голосование сделали исключительно дистанционным.

Удаленное голосование - ноу-хау в практике избирательных кампаний, которое появилось из-за коронавируса. Избиратели, которые голосовали дистанционно, получили пакет избирательной документации по почте и опустили бюллетень в обычный почтовый ящик.

Впрочем, как видно из хода голосования, многие предпочли проголосовать "вживую".

Фаворитами первого тура стали действующий глава государства, 48-летний Анджей Дуда, у которого по экзит-полам около 42% голосов, и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы и ровесник президента Рафал Тшасковский с чуть больше 30%.

Второй тур состоится 12 июля.

Как прошли первые выборы "эпохи коронавируса", выясняла "Страна".

Голосование в масках и по почте

По всей Польше в воскресенье на избирательных участках выстроились огромные очереди. И не только из-за высокой явки в 63%, нечастой даже в "мирные" времена, но и из-за специальных мер безопасности.

"Поляки устали от карантина, и выборы для них стали поводом выйти в люди. Хотя таких странных выборов еще не было", - говорит нам польский журналист Марчин Ковальчик.

В очередях старались соблюдать дистанцию, большинство было в масках (часть надевала уже при входе в помещение) и со своими ручками.

Сотрудники избирательных участков в основном были в защитных щитках и периодически протирали антисептиками урны для бюллетеней. У входа на участки стояли санитайзеры. Следили также, чтобы на участках не должно быть скопления людей (не менее четырех квадратных метров на одного человека).

Урны постоянно протирали антисептиками. Фото: "Газета Выборча"

"Польша является второй страной после Сербии, которая в условиях карантинных ограничений проводит общенациональные выборы. Польша на законодательном уровне утвердила смешанную систему голосования – голосование на избирательных участках и голосование по почте", – говорит нардеп украинского парламента Юлия Лёвочкина, которая находится в Варшаве в состав Миссии ПАСЕ по оценке президентских выборов.

Изначально голосование хотели сделать полностью дистанционным (по почте) и провести его еще 10 мая, но из-за проволочек в парламенте не успели к сроку.

Кроме того, сначала взбунтовался профсоюз работников почты: почтальоны боялись заразиться. И тогда власть просто сменила главу "Польской почты", назначив на это место заместителя министра обороны. СМИ шутили: всех почтальонов призовут в армию, и выборы пройдут как по маслу.

Когда и как провести выборы спорили и в оппозиции, и в правящей коалиции, предлагали даже перенести голосование на 2022 год. В результате, когда эпидемия пошла на спад, назначили все-таки на 28 июня.

Те, кто решил проголосовать дистанционно, еще до пятницы 26 июня бросили конверты с полученными ранее бюллетенями в почтовые ящики. Эти конверты Почта Польши и те, кто решит передать их самостоятельно или через доверенных лиц, в воскресенье будут свозить на избирательные участки, где идет обычное голосование.

500 "детских" злотых, геи и большевики

Коронавирус изменил расклады в избирательной кампании. Если весной соцопросы прочили Дуде победу уже в первом туре, то теперь и исход второго тура непредсказуем.

"Предпочтения поляков разделены почти поровну, поэтому следующие две недели будет напряженная борьба, что может еще сильнее разделить Польшу", - рассказывает нам Ковальчик.

"Во втором туре будет рубилово. Вопрос президентства могут решить десятки, даже не сотни тысяч голосов", - спрогнозировала на своей странице в Facebook живущая в Польше журналист Елена Бабакова.

В мае у Дуды, по словам экспертов, были шансы выиграть сразу - тогда он представал как борец с эпидемией, но уже за месяц ситуация изменилась - экономика начала скатываться, произошел всплеск вируса на шахтах, возникли вопросы к госзакупкам медицинского оборудования.

Все это подкосило рейтинг действующего президента, хотя многие поляки все еще лояльны к власти, прежде всего из-за соцполитики. При Дуде был снижен пенсионный возраст, введена 13-я пенсия и запущена программа "500+", по которой выплачивают 500 злотых (около 3 тыс. 300 грн) на каждого ребенка в семье.

Дуда пиарился на борьбе с коронавирусом, а Тшасковский пытался завоевать симпатии оппозиционно настроенных поляков

Кроме того, Дуду поддерживают США - за четыре дня до выборов президент Польши стал первым мировым лидером, которого принял в Белом доме Дональд Трамп (в прошлом году Штаты отменили полякам визы).

В то же время начал набирать популярность его главный противник, варшавский мэр Тшасковский, которого оппозиционная либеральная "Гражданская платформа" выдвинула в последний момент.

Изначально партия выдвигала вице-спикера Сейма Малгожату Кидаву-Блонскую, но из-за провальных рейтингов в июне сменили на Тшасковского, который быстро сумел мобилизовать оппозиционно настроенный электорат.

"Но его взгляды уж слишком либеральны для консервативной части общества (а Польша считается одной из стран, где во главе угла стоят семейные ценности и католическая церковь). Например, Тшасковский пообещал разрешить гей-браки. Кроме того, он хвалится достижениями на должности мэра Варшавы, но в остальной Польше столицу считают слишком снобистской и оторванной от жизни. Так что отношение к нему противоречивое. Хотя сам мэр уверяет, что если выиграет, то будет уделять большое внимание провинции", - рассказывает нам Ковальчик.

Кстати, тема ЛГБТ стала внезапно одной из главных в этой кампании в Польше.

После того, как один из депутатов парламента от правящей партии заявил, что "ЛГБТ - это не люди, а идеология", Дуда поддержал однопартийца, сравнив движение за права геев с "необольшевизмом" и назвав его "еще более губительной для человека идеологией, чем коммунизм". Также Дуда опубликовал "Семейную хартию", в которой брак определяется как союз между мужчиной и женщиной, а детей предлагается защищать от "идеологии ЛГБТ".

В то время как Тшасковский к ЛГБТ лоялен.

Помимо гейской еще одним скандалом, который обсуждают в соцсетях, стала символика президентской кампании, которая напоминает российский триколор (польский флаг - красно-белый, российский - красно-сине-белый).

"Это официальное изображение? Мне прям нравится как польский флаг превращается в российский", - пишет Максим Клеймонов.

"В Польше это часто случается. Все любят цвета национального флага смешивать с цветом неба", - добавляет живущая в Польше Анастасия Сергеева.

Некоторые увидели в постере польской президентской кампании российский триколор

В целом, по словам экспертов, оба фаворита гонки являются представителями политического истеблишмента, который поочередно правит Польшей в последние годы. Поэтому глобальной разницы между ними не видят.

Правящая партия, по словам экспертов, контролирует госТВ, на котором постоянно крутили ролики о том, как хорошо борется с эпидемией Дуда (по ситуации в польских СМИ уже проводят параллели с Беларусью и Россией).

Что кандидаты думают об Украине

По отношению к Украине оба настроены в целом одинаково. А именно - против националистической политики Киева, которую Зеленский пытается продолжать вслед за Порошенко, при котором усилилась напряженность между нашими странами из-за памятников Бандеры и эксгумации могил польских жертв военных конфликтов, которую блокировал печально известный Вятрович.

Зеленский на встрече с Дудой в сентябре в Варшаве пообещал оттепель в отношениях с Польшей, но пока глобальных сдвигов не произошло. В Польше по-прежнему многие раздражены прославлением в Украине Бандеры и разгулом националистов.

И по этому поводу Дуда и Тшасковский придерживаются одинакового мнения.

"Чтобы не было злой памяти либо враждебности, необходимо чествование. А условие этого чествования - это согласие украинской стороны на проведение эксгумаций для того, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали эти места, куда могут поехать, где могут зажечь лампадку, положить цветы, помолиться, где могут задуматься и вспомнить о своих родных. На этом должны строить наши отношения на будущее", - заявлял Дуда в июле прошлого года в Варшаве, на годовщину Волынской резни 1943 года, во время которой отряды ОУН-УПА массово убивали поляков, а польская Армия Крайова вырезала украинцев.

А лидер правящей партии и шеф Дуды Ярослав Качиньский предупреждал, что Украина с Бандерой в Европу не войдет.

"Уничтожение следов памяти заслуживает осуждения. Это касается любых таких мест: украинских в Польше, польских в Украине. Государственные институты должны следить за соблюдением закона и не допускать вандализма", - заявил Тшасковский изданию "Наше слово".