В Мелитополе Запорожской области правоохранители привлекли к ответственности полицейского за нарушение карантинных ограничнений. Он посещал супермаркет без маски. Теперь он может заплатить солидный штраф.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует пресс-служба полиции Запорожской области.

"Во время мониторинга средств информации была выявлена публикация о нарушении полицейским правил карантина. Установлено, что 19 июня, сотрудник Мелитопольского отдела, старший лейтенант полиции, находился в одном из супермаркетов города без средств индивидуальной защиты. Факт правонарушения зафиксировали неравнодушные граждане на видео", - говорится в сообщении.

После того, как кадры нарушения карантина полицейским попали в руки его коллегам, по данному факту было начато служебное расследование.

"По результатам собранных материалов, уполномоченным лицом, в соответствии со ст. 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, принято решение о привлечении полицейского к административной ответственности в соответствии со статьей 44-3 (Нарушение правил карантина по отношению к людям) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.

Напомним, что недавно, во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Зеленский со своим окружением нарушил карантин и посетил местную кофейню. Суд оштрафовал всех, кроме главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее мы писали, что владелицу кофейного киоска в Черновицкой области суд оштрафовали на 34 000 гривен за то, что ее предприятие продолжало работать во время карантина. Но апелляционный суд области решил отменить такое наказание.