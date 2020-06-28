Американские исследователи уверены, что взрыв, который прогремел под Тегераном в ночь на 26 июня неподалеку от военной базы "Парчин", мог произойти из-за производства ракет.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, Европейское космическое агентство получило снимки со спутника Sentinel-2, на которых виден большой участок выжженной земли в 20 км к востоку от Тегерана. Эксперты утверждают, что на находящемся неподалеку комплексе "Коджир" налажено производство ракет.

До этого министр обороны Ирана Давуд Абди заявлял, что причиной взрыва неподалеку от Тегерана якобы стала емкость с газом.

Уточним, что разведывательное управление Министерства обороны США ранее обвиняло Иран в том, что они располагают самой крупной программой на Ближнем Востоке по производству вооружения под землей.

До этого военная база "Парчин" привлекала внимание МАГАТЭ. Предполагалось, что Иран около двух десятков лет проводил там испытания компонентов для прозводства ядерного вооружения. Сами власти Ирана подобные обвинения откидали.

Взрыв на военной базе возле Тегерана мог быть связан с производством ракет. Фото: apnews.com

Напомним, внутри или недалеко от американской военной базы Кэмп Таджи в Ираке 13 июня взорвались две ракеты "Катюша".

Также "Страна" писала, что в январе этого года Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке в ответ на убийство силами США иранского генерала Касема Сулеймани.