Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал граждан соблюдать карантин при праздновании Дня Конституции. Также чиновник рассказал об антирекорде госпитализированных за сутки. Об этом он рассказал в ходе брифинга в воскресенье, 28 июня.

Минздрав привел основные тезисы сегодняшнего выступления Максима Степанова:

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 917 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 61 у детей и 65 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 237 человек - это антирекорд по количеству госпитализированных за сутки.

Выздоровели за сутки 233 человека, умерли 19 человек. За последние сутки проведено 14 169 тестов, из которых 9 645 методом ПЦР, 4 524 методом ИФА

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (173) и Закарпатской (86) областях.

Министр Максим Степанов поздравил украинцев с Днем Конституции и подчеркнул, что человек, его жизнь, честь и достоинство являются высшей ценностью в Украине, согласно статье 3 Конституции Украины. Для врачей и медиков это не просто слова, а ежедневная работа и борьба за здоровье и жизнь украинцев, особенно в период коронавирусной пандемии. Минздрав призывает украинцев отпраздновать День Конституции, строго соблюдая эпидемиологические рекомендации.

Число новых больных, количество госпитализированных, количество умерших и эпидемиологическая ситуация в целом не позволяют открыть детские оздоровительные лагеря. Согласно решению правительства, детским лагерям запрещена работа до 31 июля 2020 года.

Основная рекомендация Минздрава по посещению пляжей - это соблюдение социальной дистанции. В таком случае пользоваться масками на пляже и на открытом пространстве не требуется. Но при большом скоплении людей маску необходимо надеть.

В большинстве европейских стран, кроме аналогичного введенного в Украине смягчения карантина, осуществляется строгое соблюдение установленных эпидемиологических правил - именно поэтому в Европе количество новых больных снизилось. В Украине же из-за несоблюдения и пренебрежения карантинными правилами безопасности количество больных Covid-19 резко повысилось и достигает пиковых значений. Минздрав обратился в контролирующие органы с просьбой об усилении контроля за соблюдением эпидемиологических правил безопасности.

Напомним, что прирост новых коронавирусных больных за сутки составил 917 человек. Это на 192 инфицированных меньше антирекорда (1 109 человек).

Ранее мы писали, что Минздрав показал цифры распространения коронавирусной инфекции по регионам.