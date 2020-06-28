В субботу вечером, 27 июня, пограничники Одесского отряда Черноморского порта задержали грузовик, который незаконно пытался перевезти через границу партию янтаря. Инцидент произошел, когда пограничники оформляли документы на теплоход, который следовал в Турцию.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"В Черноморском порту пограничники совместно с таможенниками осуществляли оформление теплохода "Sea Partner" на выезд в Турцию. Около 20:00 на погранично-таможенный контроль прибыло грузовое транспортное средство "Mercedes" турецкой регистрации под управлением гражданина Турции. В результате осмотра данного автомобиля погранично-таможенная группа обнаружила скрытый в кабине водителя "солнечный камень", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин Турции основательно подготовился к поездке: янтарь был расфасован в полиэтиленовые пакеты, и спрятан в обшивке спального места. Всего удалось найти почти 23 кг камней, из которых 16 кг уже были обработаны.

Под Одессой задержали фуру, которая пыталась провести янтарь через границу. Фото: dpsu.gov.ua

Предварительная стоимость камней составляет около 310 000 гривен.

Под Одессой задержали фуру, которая пыталась провести янтарь через границу. Видео: dpsu.gov.ua

Напомним, в Ровенской области правоохранители изъяли партию янтаря на 1,2 млн долларов общим весом более 850 килограммов. Среди драгоценных камней есть те, которые имеют историческую ценность.

Также мы сообщали, что на Житомирщине разоблачили судью, адвоката и следователя, которые помогали незаконной добыче янтаря.