Неподалеку от Норильска произошло неординарное ЧП. Тут трактор раздавил автомобиль полиции, на котором правоохранители приехали, чтобы расследовать незаконный сброс токсичных отходов прямо в тундру.

Об этом в воскресенье, 28 июня, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю, передает "Интерфакс".

Сообщается, что водитель трактора не разобрался при совершении маневра и наехал на автомобиль полиции. По данным правоохранителей, в инциденте никто не пострадал.

В пресс-службе полиции заявили, что авария произошла после того, как стражи порядка приехали к месту возможного незаконного слива отходов, о котором сообщил местный житель.

Напомним, что недавно в Красноярском крае случилась экологическая катастрофа. Там произошла утечка 21 000 тонн дизтоплива, которое попало в реки, окрасив их в ядовито-красный цвет и заодно отравив землю.

Ранее мы писали, что в результате происшествия в воде было зафиксировано превышение нормы вредных веществ в десятки тысяч раз.