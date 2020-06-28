Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после смягчения карантина люди начали массово нарушать правила безопасности, в связи с чем эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась.

Об этом он сообщил в ходе ежедневного брифинга, который опубликован на канале Кабмина на YouTube.

"В большинстве европейских стран, кроме смягчения карантина, люди строго придерживаются тех правил, которые установлены. Эти правила не являются тяжелыми для соблюдения. Они простые: если ты заходишь в какое-либо помещение, надевай маску. Если ты находишься на улице, или заходишь в супермаркет, обязательно соблюдай социальную дистанцию. И обязательно пользуешься антисептиком", - сказал он.

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В то же время в Украине после смягчения карантина, утверждает Степанов, люди начали массово нарушать эти правила, что привело к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Напомним, в ходе этого же брифинга Степанов рассказал о том, что открытия детских летних лагерей стоит ожидать не раньше 31 июля. Причиной он назвал возможную вспышку Covid-19 среди детей.

Также "Страна" писала, что из-за ширящейся эпидемии коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский созвал на экстренное селекторное совещание не только членов Кабмина и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и мэров городов.