Великобритания готовится ослабить карантин с 6 июля. Ожидается, что туристы не обязаны будут находиться в самоизоляции 14 дней после путешествия в "разрешенные" страны Европы.

Об этом в воскресенье, 28 июня, пишет BBC.

Так, в список "разрешенных" стран войдут Испания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Турция, Германия и Норвегия. Тем не менее, окончательно перечень государств будет утвержден на следующей неделе. Так же сообщается, что в стране введут систему светофора - государства будут классифицированы как зеленые, желтые и красные в зависимости от распространенности коронавирусной инфекции.

Ожидается, что данные меры правительства помогут восстановить экономику Британии после коронавирусного карантина. Однако представитель британского Кабмина отметил, что ослабление карантина зависит от того, насколько низкими будут риски.

Напомним, что 3 июня британское правительство подтвердило информацию о планах помещать на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну людей, начиная со следующей недели.

Ранее мы писали, что в министерстве здравоохранения Украины обновили список стран, где наблюдается опасная ситуация с эпидемией коронавируса. В перечень "красной зоны" попали более 50 государств, в том числе и Британия.