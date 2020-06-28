С сегодняшнего дня в так называемой "ДНР" опять закрыта граница с Украиной. Это произошло после того, как украинские пограничники пропустили в "серую зону" десятки людей, которых сепаратисты не хотели впускать.

"Страна" разбиралась, почему Донецк снова перекрыл КПВВ и когда их откроют.

Почему закрыли кордон

Решению Пушилина снова перекрыть кордон с Украиной предшествовала целая эпопея.

Более двух месяцев жители неподоконтрольных территорий находились в изоляции - без возможности выезда в Украину и Россию (туда могли выезжать граждане РФ, имеющие прописку).

В июне Украина в рамках ослабления карантина открыла пункт пропуска "Марьинка" в Донецкой области. Правда, сделала она это в одностороннем порядке. Что с одной стороны создало очереди из людей, которые не смогли никуда попасть. А с другой - дало толчок для аналогичных решений в "ДНР".

Надо сказать, что "республика" в основном противилась открытию границ даже в урезанном формате. Мотивируя, что в Украине много заболевших коронавирусом.

Однако местные жители не верили, что есть только этот резон. Ведь "ДНР" не пускала людей даже на выезд - и даже в тех случаях, когда Украина такой выезд согласовывала (например, по гуманитарным соображениям). Что вообще никак не повлияло бы на эпидемическую ситуацию.

Было похоже на то, что блокпосты сепаратисты закрыли, воспользовавшись удобным предлогом это сделать. Как собственно в марте и Украина, которая ограничила допуск своих граждан на свою же территорию, закрыв КПВВ на Донбассе.

Однако после решения Киева открыть таки "Марьинку", в "ДНР" заявили, что этот КПВВ не предназначен для работы в эпидемию и решили пойти на такой же односторонний шаг - открыв 22 июня другой пункт пропуска "Еленовка". Украина, правда, безо всяких препирательств открыла его с другой стороны.

Теперь это был единственный пункт выезда из "ДНР". Поэтому на нем скопились огромные, многодневные очереди. На въезд же "Еленовка" заработала 25 июня - правда, чтобы попасть назад, нужно было подавать онлайн-заявку заранее и обосновывать цель визита. Просто так по прописке не пускали.

Но уже через два дня Пушилин без объяснений закрыл "Еленовку" и на въезд, и на выезд. "Граница с Украиной будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине", - прокомментировал это решение депутат "Народного совета" Владислав Голуб. И заявил, что заявки на въезд можно подавать, как и ранее, в Оперативный штаб (алгоритм действий мы описывали здесь).

"Пока Киев не включит голову и внятно не ответит на предложения по протоколу пересечения границы - граница будет закрыта", - позже пояснил он.

О том же говорит в своем заявлении глава "МИД" Наталья Никонорова. Она связывает закрытие КПВВ не только с эпидемической ситуацией в Украине (где, кстати, она действительно ухудшается), но и с "провокационным характером" действий Киева.

О том, что пропуск нужно осуществлять по каким-то особым протоколам сепаратисты заявляют давно. Говоря, что добиваются этого от Украины на заседаниях контактной группы в Минске, и не встречая ответной реакции.

Речь идет о том, что "ДНР", как уже говорилось выше, готова запускать людей только по спискам. Украина же со своей стороны пропускает всех подряд. В итоге на границе в "серой зоне" позавчера образовался коллапс. В котором "ДНР" обвинила Украину.

"Нам отказали в пересечении". Что произошло на границе

"Страна" уже рассказывала, как в первый день работы КПВВ на стороне "ДНР" остались ночевать на дороге более ста автомобилей.

Через 3-4 дня очереди выросли многократно. Люди в них стоят не одни сутки.

"Третий день. Две ночи и три дня пытаемся прорваться в Одессу. Но не в Одессу, хотя бы на территорию Украины. Просто людей тьма... не факт, что мы сегодня еще проедем", - описывает ситуацию женщина на видео.

Люди были вынуждены оставаться ночевать и составлять списки очереди, потому что в день сепаратисты пропускали в среднем около 70 машин.

Причем ночевать приходилось в разных условиях.

"Прохождение блокпостов на Донбассе сразу же предсказуемо превратилось в треш. Как рассказала знакомая, которой за два дня удалось все-таки пересечь линию, ночевать после первого дня пришлось во дворе частного дома в близлежащем поселке. Спали на коврике под открытым небом. Добрые хозяева взяли за это по 100 гривен с человека. И говорят, это еще по-божески: в соседнем дворе берут по 150", - пишет журналист Евгений Ясенов.

То есть первая проблема - это гигантские очереди на подступах к "Еленовке" со стороны Донецка.

Но спровоцировал решение Пушилина уже упомянутый коллапс в "серой зоне".

На следующий день после начала пропуска людей по спискам в "ДНР", через украинский блокпост "Новотроицкое" прошли пешком несколько десятков человек. Однако в "республику" их не пустили, говоря, что в списках их нет, а обсервацию проводить негде.

Однако люди назад в Украину возвращаться не стали (хотя и могли), требуя пропуска в "ДНР", где большинство имеют прописку. Они остались в "серой зоне" и начали писать обращения к руководству сепаратистов.

Но их никто не впускал, и только поздно ночью "МЧС ДНР" привезло туда палатки и продукты. В итоге в "серой зоне" остались ночевать 35 человек.

Из-за скопления людей не могли проехать машины - решившие прорваться домой дончане перекрыли дорогу. В итоге 27 июня их было решено впустить с обязательным прохождением обсервации на территории больницы профзаболевалий.

Всех, у кого была донецкая прописка, начали организованно вывозить автобусами с КПВВ и разместили, правда, не в самой больнице, а в специально установленных палатках на ее территории - по 4 человека в каждой.

При этом часть людей, у кого не было регистрации в "ДНР", пропустив через блокпост, посадили в автобус и направили назад в сторону Украины. После чего Пушилин закрыл проезд через КПВВ.

Когда снова откроют границу?

То есть, эпидемическая ситуация в Украине на данный момент - не главный повод держать границы на замке. Сепаратисты требуют, чтобы Украина приняла у них списки тех, кого можно пропускать - чтобы не повторялись истории с эвакуацией людей из "серой зоны".

Сколько будут проходить переговоры и увенчаются ли они чем-нибудь - вопрос открытый.

Донецкие паблики, описывающие ситуацию в "республике", говорят, что к процессу сейчас подключают международные организации - ОБСЕ и Красный крест. Что может ускорить открытие. Тем более, что "ДНР" продолжает принимать документы на въезд.

Ситуация показала, что люди остаются главными заложниками этой ситуации - постоянного перетягивания каната между сепаратистами и Киевом. Гуманитарные соображения берутся в расчет в последнюю очередь. А политику вмешивают даже в открытие блокпостов.

Между тем вариантов решения этой ситуации множество. Пусть пропуск идет даже по спискам, но можно открыть все блок-посты - чтобы люди сутками не стояли в очередях на жаре. Как показала практика, даже открытие постов в одностороннем порядке быстро ведет к тем же мерам у противоположной стороны.

Но даже о такой простой вещи Киев и "республики" договориться, как видим, не в состоянии. Что объясняет затяжной тупик на Донбассе и по другим вопросам.

Что же до блокпостов, то сейчас мяч по большому счету на стороне "ДНР" - продолжать торговаться или начать пропуск людей через два открытых Украиной блокпоста. И вдвое облегчить пересечение границы для своих же сограждан.

Украина же стоит перед выбором - принять от "ДНР" списки на пересечение или нет.

Здесь для Киева есть политический момент: "партия войны" может усмотреть в этом прямые переговоры с сепаратистами. Видимо, поэтому власти воздерживаются от предложений согласовать списки и в одностороннем порядке регулируют работу блокпостов. Оставляя "ДНР" самим разруливать проблемы с эвакуацией людей и обсервацией.