Министерство здравоохранения намерено возобновить работу детских лагерей не раньше, чем с 31 июля, поскольку из-за преждевременного открытия возможны вспышки коронавируса.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы можете просто не знать, что такое детский оздоровительный лагерь, это большое количество наших детей, которые едут отдыхать, приезжают из разных регионов, которые затем находятся все вместе определенный период времени. Во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки Covid-19", - сказал он.

Именно поэтому, утверждает Степанов, было принято решение о временном запрете на работу детских лагерей.

"По таким причинам, потому что это массовое скопление детей, которые находятся вместе, было принято решение о запрете открытия лагерей отдыха детей до 31 июля 2020 года", - уточнил он.

В Минздраве рассказали, когда возобновят работу детские лагеря. Смотреть с 5:40. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек. Вчера в стране было 42 065 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 917 человек. Из них в Киеве болезнь подтвердилась у 69 жителей столицы.