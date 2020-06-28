За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины был выявлен 21 случай коронавируса. Всего в армии Covid-19 болеют 179 человек.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что за время эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 310 человек, умерли 5 военнослужащих. В изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 669 человек, еще 130 человек выйдут из изоляции в ближайшие трое суток.

По информации командования Медсил ВСУ, из 21 новых выявленных пациентов, 14 находятся в медучереждениях, в частности в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона (1 военный), в изоляторе воинской части Львовской области (5 военных) и изоляторе воинской части Киевской области (8 военных).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, отметили в командовании Медицинских сил.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы, как отмечается, находится 5 человек военных частей Киевской области (4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, болезнь протекает без осложнений.

Напомним, что в пятницу подтвердились три случая коронавируса в ВСУ.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек.