Исполняющий обязанности прокурора округа Колумблия Майкл Шеврин заявил, что участникам демонстраций BLM, которые пытались повалить статую президента Эндрю Джексона в Вашингтоне, предъявили обвинения в попытке уничтожения федеральной собственности.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

"Эти обвинения должны послужить предостережением для тех, кто решил надругаться над статуями и монументами, которые украшают столицу нашей страны: вашему буйному поведению и преступлениям спуску не будет", - сказал прокурор.

Напомним, за минувшие дни вандалы пытались снести несколько памятников, в том числе статую бывшему президенту США Эндрю Джексону, стоящую перед Белым домом. Попытке свалить памятник помешала полиция, несколько человек были задержаны.

Так же мы сообщали, что в США во время "черного майдана" массово рушат памятники конфедератам, один из них при падении ранил вандала.

Напомним, что активисты BLM в США призвали сносить памятники и уничтожать фрески с белым Иисусом Христом.