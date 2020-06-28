Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об эффективном выделении средств из бюджета на ремонт дорог.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует пресс-служба главы государства.

"Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году", - говорится в сообщении.

Так, согласно закону, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года, предшествующего плановому.

Сообщается, что эти средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о госбюджете для соответствующей местной казны.

"Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции", - добавили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, что 18 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509 о внесении изменений в закон о госбюджете. Документ позволяет выделить часть средств из Фонда борьбы с коронавирусом на приемные отделения опорных больниц, а также ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ранее мы писали, что "Укравтодор" потратит на ремонт дорог в этом году около 10% украинского бюджета.