В воскресенье, 28 июня, бывший сотрудник сети супермаркетов Walmart в Калифорнии (в городе Ред Блаф) вооружился винтовкой и устроил стрельбу по бывшим коллегам. В результате два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Так, по словам свидетелей, 31-летний стрелок совершил от 50 до 60 выстрелов. Кроме того, в здание магазина врезался белый автомобиль. На место происшествия буквально через несколько минут прибыла полиция. Виновник инцидента погиб во время перестрелки.

Помимо стрелка, от ранений скончался еще один работник Walmart. Еще четверо человек находятся в больнице с различными ранениями. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В Калифорнии бывший сотрудник Walmart устроил стрельбу. Фото: cnn.com

Напомним, в американском городе Луисвилл в ночь на воскресенье, 28 июня, в результате протеста активистов BLM погиб человек. Трагедия произошла в парке на площади Джефферсона.

Также мы сообщали, что Трамп пообещал протестующим в Вашингтоне серьезную силу, если они не прекратят протесты.