Из-за сильных осадков по всей Украине, которые ожидаются сегодня и завтра, уровень воды в реках Припять и Днестр может подняться в Киевской и Одесской областях. Спасатели так же не исключают нового наводнения в Закарпатской области.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что 28 и 29 июня, из-за пропуска большого количества воды через Днестровские водохранилища, вода поднимется в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 метра. Таким образом, затопления возможны в Беляевском районе области, в частности в селе Яськи, городе Беляевка и на участке трассы Одесса-Рени.

Подъем воды ожидается и в реках бассейна Припяти в Киевской области. Спасатели предупреждают о затоплении заводей, пастбищ и сенокосов возле пгт Любешов.

Также наводнение не исключается и на Закарпатье. Сегодня там ожидается подъем воды в нижнем течении Боржавы в селе Верхние Реметы на 1,2 - 1,7 метров без негативных последствий.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях идут сильные дожди, что осложняет борьбу с наводнениями в западных регионах Украины. В течение нескольких дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

В Ивано-Франковской области из-за паводка без света остались около четырех тысяч домов.