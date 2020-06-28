За прошедшие сутки в Киеве было выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в столице выросло до 4 935 человек.

Об этом в воскресенье, 28 июня, в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, за сутки в столице заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет,





33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет,





девочка и мальчик 6-ти и 14 лет соответственно.

Среди новых выявленных пациентов - двое медиков. За сутки выздоровели 57 человек, всего Covid-19 преодолели 1 547 жителей столицы.

В больницы Киева госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заражения обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев.

Напомним, что по состоянию на 27 июня число новых коронавирусных больных было почти вдвое больше.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек.