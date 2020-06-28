Минздрав показал цифры распространения коронавируса по регионам Украины на 28 июня
В воскресенье, 28 июня, Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по различным регионам страны. За последние сутки болезнь подтвердилась у 917 человек. Общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
Так, статистика распространения коронавируса на утро воскресенья 28 июня выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 1 833 случая;
- Волынская область - 2 228 случаев;
- Днепропетровская область - 1087 случаев;
- Донецкая область - 479 случаев;
- Житомирская область - 1 396 случаев;
- Закарпатская область - 2 726 случаев;
- Запорожская область - 568 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2 300 случаев;
- Кировоградская область - 646 случаев;
- Киев - 4 935 случаев;
- Киевская область - 2 506 случаев;
- Львовская область - 5 177 случаев;
- Луганская область - 80 случаев;
- Николаевская область - 436 случаев;
- Одесская область - 1 601 случай;
- Полтавская область - 310 случаев;
- Ровенская область - 3 568 случаев;
- Сумская область - 295 случаев;
- Тернопольская область - 1 893 случая;
- Харьковская область - 2 082 случая;
- Херсонская область - 191 случай;
- Хмельницкая область - 791 случай;
- Черновицкая область - 4 686 случаев;
- Черкасская область - 642 случая;
- Черниговская область - 526 случаев.
Уточняется, что исследования проводились в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. На утро воскресенья поступило 1 053 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек. Вчера в стране было 42 065 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 917 человек. Это на 192 инфицированных меньше антирекорда (1 109 человек).