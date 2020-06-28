В воскресенье, 28 июня, Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по различным регионам страны. За последние сутки болезнь подтвердилась у 917 человек. Общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Так, статистика распространения коронавируса на утро воскресенья 28 июня выглядит следующим образом:

Винницкая область - 1 833 случая;





Волынская область - 2 228 случаев;





Днепропетровская область - 1087 случаев;





Донецкая область - 479 случаев;





Житомирская область - 1 396 случаев;





Закарпатская область - 2 726 случаев;





Запорожская область - 568 случаев;





Ивано-Франковская область - 2 300 случаев;





Кировоградская область - 646 случаев;





Киев - 4 935 случаев;





Киевская область - 2 506 случаев;





Львовская область - 5 177 случаев;





Луганская область - 80 случаев;





Николаевская область - 436 случаев;





Одесская область - 1 601 случай;





Полтавская область - 310 случаев;





Ровенская область - 3 568 случаев;





Сумская область - 295 случаев;





Тернопольская область - 1 893 случая;





Харьковская область - 2 082 случая;





Херсонская область - 191 случай;





Хмельницкая область - 791 случай;





Черновицкая область - 4 686 случаев;





Черкасская область - 642 случая;





Черниговская область - 526 случаев.

Уточняется, что исследования проводились в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. На утро воскресенья поступило 1 053 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек. Вчера в стране было 42 065 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 917 человек. Это на 192 инфицированных меньше антирекорда (1 109 человек).