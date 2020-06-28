Минздрав представил карту распространения коронавируса в Украине на 28 июня. Фото: Страна

В воскресенье, 28 июня, Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по различным регионам страны. За последние сутки болезнь подтвердилась у 917 человек. Общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Так, статистика распространения коронавируса на утро воскресенья 28 июня выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 1 833 случая;

  • Волынская область - 2 228 случаев;

  • Днепропетровская область - 1087 случаев;

  • Донецкая область - 479 случаев;

  • Житомирская область - 1 396 случаев;

  • Закарпатская область - 2 726 случаев;

  • Запорожская область - 568 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 2 300 случаев;

  • Кировоградская область - 646 случаев;

  • Киев - 4 935 случаев;

  • Киевская область - 2 506 случаев;

  • Львовская область - 5 177 случаев;

  • Луганская область - 80 случаев;

  • Николаевская область - 436 случаев;

  • Одесская область - 1 601 случай;

  • Полтавская область - 310 случаев;

  • Ровенская область - 3 568 случаев;

  • Сумская область - 295 случаев;

  • Тернопольская область - 1 893 случая;

  • Харьковская область - 2 082 случая;

  • Херсонская область - 191 случай;

  • Хмельницкая область - 791 случай;

  • Черновицкая область - 4 686 случаев;

  • Черкасская область - 642 случая;

  • Черниговская область - 526 случаев.

Уточняется, что исследования проводились в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. На утро воскресенья поступило 1 053 сообщения о подозрении на коронавирус.

Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек. Вчера в стране было 42 065 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 917 человек. Это на 192 инфицированных меньше антирекорда (1 109 человек).

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