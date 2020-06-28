В воскресенье, 28 июня, протестующие BLM в Нью-Йорке потребовали от властей сокращения бюджета правоохранителей минимум на один миллиард долларов. Освобожденные средства они требуют перенаправить на поддержку афроамериканцев.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, ежегодный бюджет полиции Нью-Йорка составляет около шести миллиардов долларов США. Поэтому активисты потребовали сократить дотации на содержание правоохранителей. Специально для этого сторонники митинга под названием Occupy City Hall планируют пробыть у здания мэрии до 30 июня.

"Мы собрались здесь под стенами мэрии, чтобы требовать, чтобы на следующий финансовый год власти сократили шестимиллиардный бюджет полиции по меньше мере на 1 миллиард долларов и вложили эти деньги в чернокожие сообщества, инвестировали в программы, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью в этих сообществах, с образованием, приемлемым жильем", - рассказал один из организаторов акции, житель Бруклина Чарльз Хан.

Причиной такого требования активисты называют статистику по Соединенным Штатам.

"Если вы посмотрите - в наиболее безопасных сообществах в США меньше всего полиции, это потому что там лучшие школы, лучшее здравоохранение, низкое число бездомных, хорошо работают социальные службы", - рассказал он.

Напомним, в американском городе Луисвилл в ночь на воскресенье, 28 июня, в результате протеста активистов BLM погиб человек. Трагедия произошла в парке на площади Джефферсона.

До этого мы писали, что президент Соединенных Штатов Америки пригрозил протестующим, которые сносят памятники деятелям прошлого, которых они считают расистами, тюрьмой. Президент подписал указ об ответственности для тех, кто повреждает памятники.