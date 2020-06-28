Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что обнаружили сходство в структуре коронавируса и раковой опухоли. В связи с этим они предположили, что для лечения болезни можно применять лекарства, которые ранее разрабатывались для лечения рака.

Об этом говорится в материале Financial Times.

"Вирус Covid-19 приводит к тому, что в зараженных клетках растут неровные выпуклые ветви - крайне необычная структура, которая позволяет вирусу атаковать сразу несколько клеток. Длинные нити пробивают отверстия в других клетках, и вирус проходит через отростки от клетки к клетке", - сказал директор Института количественных биологических наук в Калифорнийском университете Неван Кроган.

По словам ученого, гипотеза исследователей заключается в том, что подобный способ распространения вируса в организме значительно повышает уровень заражения. А разветвление, которое использует коронавирус, характерно для развития раковой опухоли.

"Абсолютно логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект частично совпадают", - рассказал ученый.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек. Вчера в стране было 42 065 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 917 человек. Это на 192 инфицированных меньше антирекорда (1 109 человек).