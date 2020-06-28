Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции возложил цветы к памятнику автору первой Конституции в истории страны, гетьману Пилипу Орлику.

Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует пресс-служба главы государства.

Вместе с Зеленским к монументу пришел и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю Дня Конституции. В нем он призвал уважать друг друга. Кроме того глава государства заявил, что необходимо "понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Надо уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".

Ранее мы публиковали интересные факты об украинской Конституции, которую страна обрела 24 года назад.