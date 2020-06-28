Зеленский возложил цветы к памятнику Пилипу Орлику по случаю Дня Конституции. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции возложил цветы к памятнику автору первой Конституции в истории страны, гетьману Пилипу Орлику.
Об этом в воскресенье, 28 июня, информирует пресс-служба главы государства.
Вместе с Зеленским к монументу пришел и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, что Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю Дня Конституции. В нем он призвал уважать друг друга. Кроме того глава государства заявил, что необходимо "понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Надо уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".
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