В Польше стартовали президентские выборы. В гонке за высший пост страны 11 кандидатов
В воскресенье, 28 июня, в Польше стартовали очередные президентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по киевскому времени, а закроются в 21:00.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Так, президент Польши избирается при помощи всеобщего тайного голосования. Право участвовать имеют около 30 миллионов избирателей, а для их проведения было создано 27 тысяч избирательных участков.
Уточним, что из-за эпидемии коронавируса граждане, которые не хотят идти на избирательный участок, смогут отдать голос определенному кандидату удаленно - по почте.
Всего на выборах представлено 11 кандидатов:
- Анджей Дуда от партии "Право и справедливость" (действующий президент - Ред.);
- Рафал Тшасковский от партии "Гражданская коалиция";
- Владислав Косиняк-Камыш от Польской крестьянской партии;
- Роберт Бедронь от объединения левых сил;
- Шимон Холовня в качестве независимого кандидата;
- Кшиштоф Босак от объединения националистов и евроскептиков "Конфедерация";
- Станислав Жултек от Конгресса новых правых;
- Марек Якубяк от Федерации для Польской Республики;
- Мирослав Пиотровский от движения "Настоящая Европа";
- Павел Танайно в качестве беспартийного кандидата;
- Вальдемар Витковский от Союза труда и политик левых взглядов.
Напомним, сценарии вывода вооруженных сил США из Германии будут представлены Пентагоном президенту Дональду Трампу 29 июня.
Также "Страна" приводила слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мир больше не может считать мировое лидерство Соединенных Штатов как само собой разумеющееся.