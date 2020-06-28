В воскресенье, 28 июня, в Польше стартовали очередные президентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по киевскому времени, а закроются в 21:00.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, президент Польши избирается при помощи всеобщего тайного голосования. Право участвовать имеют около 30 миллионов избирателей, а для их проведения было создано 27 тысяч избирательных участков.

Уточним, что из-за эпидемии коронавируса граждане, которые не хотят идти на избирательный участок, смогут отдать голос определенному кандидату удаленно - по почте.

Всего на выборах представлено 11 кандидатов:

Анджей Дуда от партии "Право и справедливость" (действующий президент - Ред. );





); Рафал Тшасковский от партии "Гражданская коалиция";





Владислав Косиняк-Камыш от Польской крестьянской партии;





Роберт Бедронь от объединения левых сил;





Шимон Холовня в качестве независимого кандидата;





Кшиштоф Босак от объединения националистов и евроскептиков "Конфедерация";





Станислав Жултек от Конгресса новых правых;





Марек Якубяк от Федерации для Польской Республики;





Мирослав Пиотровский от движения "Настоящая Европа";





Павел Танайно в качестве беспартийного кандидата;





Вальдемар Витковский от Союза труда и политик левых взглядов.

Напомним, сценарии вывода вооруженных сил США из Германии будут представлены Пентагоном президенту Дональду Трампу 29 июня.

Также "Страна" приводила слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мир больше не может считать мировое лидерство Соединенных Штатов как само собой разумеющееся.