В Польше стартовали президентские выборы. Фото: Фото: Facebook / Państwowa Komisja Wyborcza

В воскресенье, 28 июня, в Польше стартовали очередные президентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по киевскому времени, а закроются в 21:00.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, президент Польши избирается при помощи всеобщего тайного голосования. Право участвовать имеют около 30 миллионов избирателей, а для их проведения было создано 27 тысяч избирательных участков.

Уточним, что из-за эпидемии коронавируса граждане, которые не хотят идти на избирательный участок, смогут отдать голос определенному кандидату удаленно - по почте.

Всего на выборах представлено 11 кандидатов:

  • Анджей Дуда от партии "Право и справедливость" (действующий президент - Ред.);

  • Рафал Тшасковский от партии "Гражданская коалиция";

  • Владислав Косиняк-Камыш от Польской крестьянской партии;

  • Роберт Бедронь от объединения левых сил;

  • Шимон Холовня в качестве независимого кандидата;

  • Кшиштоф Босак от объединения националистов и евроскептиков "Конфедерация";

  • Станислав Жултек от Конгресса новых правых;

  • Марек Якубяк от Федерации для Польской Республики;

  • Мирослав Пиотровский от движения "Настоящая Европа";

  • Павел Танайно в качестве беспартийного кандидата;

  • Вальдемар Витковский от Союза труда и политик левых взглядов.

Напомним, сценарии вывода вооруженных сил США из Германии будут представлены Пентагоном президенту Дональду Трампу 29 июня.

Также "Страна" приводила слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мир больше не может считать мировое лидерство Соединенных Штатов как само собой разумеющееся.

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