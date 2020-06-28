Как стало известно, еще 22-23 июня в некоторых регионах России, Финляндии, Швеции и Норвегии ученые зафиксировали радиоактивное пятно, но его источник неизвестен.

Об этом в своем Twitter написал исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) Лассина Зебро.

Представитель организации опубликовал карту, на которой видно, что радиоактивное пятно распространилось на треть территории Швеции, южную часть Финляндии, Латвию, Эстонию и северо-запад России, в том числе и Санкт-Петербург. По словам Зебро, концентрация изотопов Cs-134, Cs-137 и Ru-103 в воздухе выше нормы, но "не опасна для здоровья человека".

Исполнительный секретарь CTBTO добавил, что скорее всего у выброса радиации гражданское происхождение, а не военное. В свою очередь ученые из Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов определили, что источник загрязнения находится на западе России. При этом Росэнергоатом опроверг вероятное ЧП на АЭС.

Напомним, недавно в Национальном центре ядерных исследований Польши, который расположен под Варшавой, произошел пожар. Радиационный фон находится в норме, выбросов не зафиксировано.

Ранее мы писали, что в конце октября прошлого года на проспекте Науки в Киеве были зафиксированы выбросы радиации.