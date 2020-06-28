В воскресенье, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю Дня Конституции. В нем он призвал уважать друг друга, а также украинское законодательство.

Соответствующие кадры он опубликовал в Facebook.

"Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца. И именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга", - говорится в сообщении.

Зеленский также уточнил, что необходимо "понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Надо уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции. Видео: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, сегодня в Украине отмечается национальный праздник в честь того, что 24 года назад страна обрела свою собственную Конституцию. В связи с этим "Страна" решила привести интересные факты о главном законе страны.

Также "Страна" рассказывала, какой будет погода на День Конституции.