По состоянию на утро воскресенья, 28 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 982 человек. Напомним, что вчера 27 июня в стране было 42 065 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 917 человек. Это на 192 инфицированных меньше антирекорда (1 109 человек).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте СНБО.

За сутки умерли 19 человека, а общее число смертей увеличилось до 1 129 украинцев. Излечились от Covid-19 за сутки 233 украинца. Всего в стране выздоровели 18 934 человека.

Лидером по количеству обнаруженных заражений стала Львовская область - тут 173 обнаруженных случаев заражения коронавирусом. На втором месте Киев - 69 человек. Третьей идет Черновицкая область - там за сутки инфекция подтвердилась у 55 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 22 919 человек, что на 665 больше, чем днем ранее.

Напомним, что вчера в Украине увеличилось количество регионов, не готовых к смягчению карантина.

Ранее мы писали, что власти так называемой "ДНР" снова закрывают пункты пропуска на линии разграничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.