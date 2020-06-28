В администрации президента США заявили, что разведслужбы ничего не докладывали Дональду Трампу о якобы сговоре России с афганским движением "Талибан".

Об этом говорится в материале Bloomberg.

В пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки в прошлом году предлагало талибам вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе американских военных.

Газета со ссылкой на свои источники также сообщила, что "Талибан" в итоге получили даже некую сумму денег.

По версии New York Times, обо всем этом еще в марте докладывали Трампу, который так и не дал санкции на ответные действия. Белому дому, как писала газета, предлагались разные варианты действий в этой ситуации - вплоть до новых санкций против Москвы.

В тоже время, у Трампа категорически отрицают то, что им предоставлялись такие данные.

"Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности", - рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

В тоже время, основной соперник Трампа Джо Байден заявил, что если публикация New York Times соответствует действительности, то это "поистине шокирующее откровение".

Он также возмущается тем, что располагая информацией о "российских вознаграждениях талибам", Дональд Трамп предлагал Владимиру Путину приехать на саммит "Большой семерки".

"Весь его президентский срок - сплошной подарок для Путина, но это просто за гранью. Это предательство нашего святого долга защищать военнослужащих", - заявил Байден.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир больше не может считать мировое лидерство Соединенных Штатов как само собой разумеющееся. Причем ей тревожно из-за этого. И она призывает власти США не отказываться от трансатлантического партнерства.