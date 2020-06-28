В американском городе Луисвилл в ночь на воскресенье, 28 июня, в результате протеста активистов BLM погиб человек. Трагедия произошла в парке на площади Джефферсона.

Об этом сообщает издание Courier Journal.

"Поступили звонки о том, что около 21.00 сотрудники департамента шерифа были в парке, принимая меры по спасению жизни мужчины, который в итоге скончался на месте. Спустя некоторое время мы получили информацию еще об одном раненном из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении полиции.

В полиции рассказали, что пострадавшего госпитализировали в Университетскую больницу.

Уточняется, что в парке участились случаи протестов после того, как полицейским был убит афроамериканец Бреонн Тэйлор.

Протесты в США закончились смертью человека. Фото: courier-journal.com

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки пригрозил протестующим, которые сносят памятники деятелям прошлого, которых они считают расистами, тюрьмой. Президент подписал указ об ответственности для тех, кто повреждает памятники.