Во вторник, 30 июня, в некоторых регионах может проявиться гроза с порывистым ветром.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Июнь завершит свое пребывание в Украине грозовыми дождями. Завтра к нам приедет атмосферный фронт, который движется с запада Европы. Этот фронт сейчас вытянулся от Скандинавии через Польшу, Чехию, Германию до Швейцарии", - рассказала она.

В ночь с 29 на 30 июня в Западных областях грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и локальный град. Днем 30 июня фронт сдвинется восточнее и дожди с грозами и сопутствующими усиленными явлениями - ливни, шквалы и град - ожидаются уже в Черниговской Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

В Харьковской области, в Днепре, Херсонской, большинстве районов Донецкой и Запорожской областей существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха 30 июня в течение дня поднимется в Украине до +26 +32 градусов. На Западе будет свежее, от +23 до +27 градусов.

В Киеве во вторник днем предполагается дождь с грозой, в отдельных районах может быть сильный ветер.

"Между прочим, стукнуть может голову и сосуды - ведь идет атмосферный фронт, прыжки атмосферного давления будут. Так что нас ждут бурные интересные события - начало рабочей недели, завершение июня и приход новой воздушной массы", - заключила Диденко.

Напомним, в июле средняя температура воздуха не будет запредельно жаркой, однако в отдельных регионах Украины столбики термометра покажут 41 градус тепла. Также в следующем месяце ожидаются сильные осадки и грозы.

Как сообщала "Страна", 30 июня в Украине будет комфортная погода: +22...+26 градусов.