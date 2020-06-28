Сценарии вывода вооруженных сил США из Германии будут представлены Пентагоном президенту Дональду Трампу 29 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военного ведомства Джонатана Хоффмана.

Так, Министр обороны США Марк Эспер представит Трампу несколько вариантов по выводу войск из Германии.

"Министр Эспер встретился в среду с президентом Трампом, чтобы обсудить наше присутствие в Европе. В понедельник министр проведет брифинг для президента в Белом доме о новых вариантах размещения наших сил из Германии", - заявил Хоффман.

В соответствии с планами, из ФРГ собираются вывести 9,5 тысяч военнослужащих, оставив всего 25 тысяч. Часть выведенных войск отправится домой, а часть распределят в странах Восточной Европы.

Стоит отметить, что в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп сказал ,что переведет военнослужащих из Германии именно в Польшу.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует тревогу после заявления Трампа. Отметим, что критика со стороны Меркель в сторону Белого дома усилилась после того, как глава Белого дома решил вывести из Германии почти десять тысяч американских военных, которых он планирует перебросить в страны Восточной Европы.

Как сообщала "Страна", в 2021 финансовом году (начинается с 1 октября - Ред.) США выделят 3,789 миллиарда долларов в рамках программы "Европейская инициатива сдерживания". Эти деньги предназначены в первую очередь для сдерживания России. Еще 250 миллионов пойдут на военную помощь Украине.