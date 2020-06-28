В Барвенковском районе Харьковской области вчера, 27 июня, произошла очередная трагедия. Здесь около 21.00 в полицию поступило сообщение о стрельбе. Как выяснилось, огонь открыл местный житель по отдыхающей компании.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"В селе Гусаровка неподалеку от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения", - указано в сообщении.

Один из пострадавших, 27-летний парень, скончался в больнице от полученных травм. Позднее полиция задержала 53-летнего местного жителя, который и стал главным подозреваемым. При задержании у него конфисковали оружие.

Происшествие внесли в ЕРДР, детали ЧП уточняются.

Напомним, в Одессе местному дачнику не понравилось, что возле его дома молодые люди громко отмечают день рождения. Он выстрелил в них из охотничьего ружья. Теперь стрелку грозит семь лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Николаеве произошел конфликт со стрельбой между двумя приезжими, которые прибыли в город, чтобы предоставить услуги охраны физических лиц. Вероятно, еще не приступив к охранным мероприятиям, они начали распивать спиртное у подъезда, где они арендовали квартиру. Внезапно собутыльники стали ссориться и 38-летний киевлянин достал травматический пистолет и выстрелил напарнику в ногу. Свои действия он объяснил тем ,что хочет попасть в тюрьму, чтобы не отдавать кредит.