В Украине проходит первый суд по делу депутата, который был уличен в кнопкодавстве. Об этом заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода".

"Я знаю, про один (случай кнопкодавства - Ред.). Я знаю, что дело по этому слушается. Конечного пока приговора нет, еще идет суд", - заявил он.

Стефанчук отметил, что дело касается нардепа, который в феврале этого года голосовал за своего коллегу после принятия законопроекта об уголовной ответственности за "кнопкодавство" месяцем раньше. Он считает, что этот один случай за несколько месяцев говорит о том, что закон работает, ведь вынесение приговора по уголовному производству автоматически лишает депутата мандата.

"Нам неважно, какой будет уголовная ответственность, сам ее факт является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Мы пошли по другой формуле - приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", - резюмировал Стефанчук.

Напомним, в феврале внефракционного депутата Владислава Поляка уличили в кнопкодавстве в Верховной Раде. Сообщалось, что он станет первым депутатом, который подпадет под действие закона о криминализации не личного голосования.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за кнопкодавство. Целью закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" является обеспечение надлежащего выполнения нардепами их полномочий в части обязательства персонального голосования.