Нардеп от фракции "Слуга народа" и организатор фестиваля "Atlas Weekend" Александр Санченко презентовал законопроект №3718 "Об основах молодежной политики" в форме рэп-клипа. Депутат зарифмовал основные положения документа, который на днях был зарегистрирован в парламенте.

Соответствующее видео Санченко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Принцип, который мы в законе выльем в золоте, будет принцип: ни одно решение для молодежи не будет без молодежи. Второй принцип, который мы избрали - развитие молодежных центров на уровне государства. Третий пункт - украинский молодежный фонд, чтобы все, кто делает изменения, не прятались, как Джеймс Бонд. Молодежь сможет взять грант на хорошие дела - это будет хорошая инвестиция от нашего государства", - зачитал нардеп.

В своей песне он поведал молодежи о том, что основными проблемами в Украине сейчас являются миграция, безработица и слишком высокие цены на жилье. По словам Санченко, эти проблемы необходимо решить уже сейчас, потому что в стране будут жить еще грядущие поколения.

В качестве припева композиции Санченко зачитал: "3718 - добрі закони мають прийматись, 3718 - добрі закони мають прийматись!".

Выбор формы, в которой депутат захотел рассказать о законопроекте Санченко объяснил так: "Молодежный Закон требует молодежной подачи!".

Стоит отметить, что законопроект №3718 "Об основных принципах молодежной политики" был зарегистрирован в Раде 25 июня. Его инициатором стал сам Санченко.

Напомним, что он прошел в парламент по списку "Слуги народа" вместо Ирины Венедиктовой, которая тогда была назначена на должность руководителя Госбюро расследований. Присягу нардепа Санченко принес 17 января 2020 года.