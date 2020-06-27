Внутренние границы ЕС могут быть снова закрыты, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией в европейских государствах будет ухудшаться. Тем не менее, это решение должно быть согласовано между всеми государствами Евросоюза.

Об этом в субботу, 27 июня, рассказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас в комментарии агентству Dpa.

"Нельзя исключать еще одного закрытия границ, если количество заражений в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом", - сказал Маас и добавил, что этот шаг должен координироваться европейскими государствами совместно.

По его словам, "Европа многое узнала в этом кризисе - о наших недостатках, но и о сильных сторонах". Маас также отметил, что власти стран ЕС улучшили коммуникацию между собой "и солидарно оказали помощь друг другу в темпе и измерении, которых до этого не было".

Напомним, что 17 марта страны Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии на 30 дней закрыть границы сообщества для иностранцев из-за распространения коронавируса.

При этом внутренние границы власти стран ЕС принялись закрывать еще раньше и без взаимного согласования.