Евросоюз откликнулся на просьбу МИД Украины помочь с ликвидацией последствий наводнения в западных регионах страны. В частности, Швеция уже предложила Украине оборудование и услуги экспертов.

Об этом в субботу, 27 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь ГСЧС в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей. Спасибо ЕС, Янезу Ленарчичу (европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями - Ред.) и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку", - заявил глава МИД.

Так, власти Швеции уже предложили предоставить 1,2 км искусственных барьеров от паводков, а также услуги технических экспертов. В свою очередь Европейская комиссия окажет Украине услуги картографии через спутниковую систему ЕС. Также круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза уже находится в контакте с украинскими властями, чтобы следить за ситуацией с наводнением и направлять необходимую помощь.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях идут сильные дожди, что осложняет борьбу с наводнениями в западных регионах Украины. В течение нескольких дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

В Ивано-Франковской области из-за паводка без света остались около четырех тысяч домов.

Ранее мы писали, что США выделят Украине финансовую помощь для борьбы с последствиями потопа на Западной Украине. Ее размер составит 100 000 долларов.