Президент Беларуси Александр Лукашенко после визита на российский парад в честь Победы рассказал о проблемах с водоснабжением в Минске, когда из кранов пошла вода, непригодная для бытовых нужд и с резким запахом.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Белорусский гарант заявил, что страну нельзя ни на минуту оставить и нужно "прятать спички", так как без него дела идут из рук вон плохо.

"Прилетел, а уже к обеду слышу - в Минске с водой что-то не так. Думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички уже прятать надо от них, чтобы не сожгли страну", - заявил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня не захотел становиться рядом с Путиным на возложении цветов во время Парада Победы, назвал Москву столицей Родины.

Как сообщала "Страна", на Параде Победы в Москве в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. 15-летний юноша вызвал волну восторга в соцсети Twitter.