Видео полового акта в автомобиле с символикой ООН попало в социальные сети, из-за чего организация оказалась в центре скандала. Официальные представители ООН уже осудили неприличное поведение людей, которые предположительно являются их сотрудниками.

Кадры секса в служебной машине ООН опубликовали пользователи Twitter.

Так, на видео, вероятно снятом в Тель-Авиве, видно, как женщина в красном платье занимается сексом с мужчиной на заднем сиденье белого автомобиля с маркировкой ООН. В этот же момент на переднем сиденье сидит еще один человек.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такое поведение является "отвратительным" и "противоречит всему, что мы поддерживаем и за что боремся". В организации уверяют, что инцидент уже расследуется, а фигуранты инцидента уже почти установлены. По словам Дюжаррика, ООН также расследует, имел ли место секс за деньги.

"Мы шокированы и глубоко обеспокоены тем, что показано на этом видео", - добавил господин Дюжаррик и отметил, что на видео могли быть работники организации по надзору за выполнением условий перемирия (ОНВУП).

Тем временем руководительница отдела по правам женщин Human Rights Watch Хизер Барр заявила, что лично ее это видео из Израиля "не удивило".

"Хорошо, что они расследуют это... Эта проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилии со стороны работников ООН", - сказала Барр.

Примечательно, что в 2019 году против сотрудников ООН было подано 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилии. 16 случаев получили подтверждение, еще 15 признали необоснованными, другие расследуют до сих пор.

In Tel Aviv, Isreal, a couple were caught on camera having sex in a marked United Nations 4x4 SUV.

The #UN staff are on a peacekeeping mission in Isreal. The scene of the video is HaYarkon Street. pic.twitter.com/CjmohJ56Xj