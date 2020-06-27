В понедельник, 29 июня, власти Греции возобновляют работу детских лагерей, разрешают проведение концертов и различных конференций.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Так, Министерство экономического развития страны с понедельника открывает детские летние лагеря, кинотеатры и театры с буфетами, казино и канатные дороги, разрешает так же конференции, ярмарки, концерты и прочие культурные мероприятия.

Однако в силе остаются ограничения по безопасной дистанции и прочим гигиенических мерам, чтобы предотвратить возобновление эпидемии.

Отметим, за последние сутки в стране сообщили о 29 новых случаях заражения, при этом смертельных исходов не было. С 15 июня в Греции возобновили авиасообщение в главных аэропортах, а к 1 июля планируется полностью восстановить работу отрасли.

Напомним, 15 июня Греция открыла открыла аэропорты в Афинах и Салониках для граждан из Евросоюза и третьих стран после того, как объявила о восстановлении туризма.

Как сообщала "Страна", Греция начнет принимать туристов не только из Германии, Японии и еще 18 стран, но и из Украины. Отмена ограничений планируется уже с 1 июля.