Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время своего выступления по поводу эпидемии коронавируса ошибся и заявил, что в Америке от Covid-19 погибли 120 миллионов человек.

Видео выступления кандидата в президенты США от Демократической партии на грядущих выборах опубликовало издание KUSI News.

"Люди очень недооценивают влияние (пандемии коронавируса - Ред.) на психическое здоровье. Сейчас все сложно, не только с системой здравоохранения. У людей нет работы, им некуда идти, они не знают, что им делать. И сейчас у нас более 120 миллионов смертей от Covid-19", - сказал Байден во время выступления в Пенсильвании 25 июня.

На эти слова отреагировал действующий президент США Дональд Трамп. По его словам, подобные промахи не могут быть допущены человеком, который намерен стать следующим главой государства, и назвал Байдена "удручающе глупым".

"Всякий раз, когда он говорит, он не может связать и двух предложений... Я имею в виду, что этот человек вообще не умеет разговаривать", - заявил Трамп.

Видео: YouTube/ KUSI News

Напомним, недавно президент США заявил, что в стране в последние дни значительно уменьшилось количество летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах, по мнению Трампа, вызван увеличением числа тестирований населения на коронавирус.