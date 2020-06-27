Учебный год в Украине может начаться 1 сентября дистанционно из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Потому нужно максимально подготовить технику к новой нагрузке на неопределенный период.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в ходе срочного селекторного совещания по поводу ситуации с коронавирусом, которое созвал президент Владимир Зеленский.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"Существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - заявил Алексей Данилов.

Напомним, больше тысячи украинцев поддержали петицию к президенту Владимиру Зеленскому о запрете дистанционного обучения, на которое вынужденно перешли школьники, студенты и преподаватели из-за карантина. Родители учеников переживают, что власти даже примут закон об онлайн-формате образования.

Как сообщала "Страна", правительство Украины пока еще не приняло решение, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября или останутся на дистанционном обучении.

Также "Страна" писала, что сразу две петиции о запрете дистанционного обучения, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, набрали необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов.