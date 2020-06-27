Власти так называемой "ДНР" снова закрывают пункты пропуска на линии разграничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом гласит текст "указа главы ДНР" Дениса Пушилина от 27 июня, опубликованного на его сайте.

По словам Пушилина, сегодня на территорию "ДНР" в качестве "гуманитарного жеста" запустят тех граждан, у которых есть прописка либо адресная справка на территории "республики".

"Их запустят только при условии обязательной обсервации, всех остальных отправят обратно", - заявил Пушилин. Пушилин также добавил, что такое решение было принято из-за нестабильной ситуации с коронавирусом на Украине.

"ДНР" закрывает пункты пропуска на линии разграничения с Украиной с 28 июня. Фото: Сайт Пушилина

Напомним, что в понедельник, 22 июня, открылся первый пункт пропуска с т.н. "ДНР". Со стороны Донецка заработал КПВВ Еленовка, со стороны Киева - КПВВ Новотроицкое, которые были зарыты с марта из-за карантина.

О том, как сегодня уехать с территории "ЛДНР" мы писали в отдельном материале.