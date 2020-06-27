В связи с наводнениями на Западной Украине компания "Оператор ГТС" перешла на специальный режим работы, одной из целей которого является не допустить сбоев в поставке газа в Европу.

Об этом в субботу, 27 июня, написал генеральный директор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Для того, чтобы быстро действовать и обеспечить бесперебойную поставку газа украинским и европейским потребителям, мы определили все потенциально опасные участки и разработали локальные меры в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газа. Проводится постоянный мониторинг уровня воды и условий поддержки конструкции в местах, где пересекаются газовые трубопроводы. Мобилизованы все технические службы и ремонтные бригады, а необходимое оборудование вскоре начнут ремонтировать, как только позволят погодные условия", - заявил Макогон.

По его словам, на данный момент транзит газа в страны Евросоюза и обеспечение этим ресурсом украинских потребителей осуществляется без перебоев и в плановых объемах. При этом все объекты, задействованные в обеспечении транзита, на данный момент находятся под особым контролем.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные дожди. Это привело к масштабным наводнениям. В течение нескольких дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. В результате катаклизма на Прикарпатье без электричества остались около 4 тысяч домов.

Ранее мы писали, что США выделят Украине финансовую помощь для борьбы с последствиями потопа на Западной Украине. Ее размер составит 100 000 долларов.