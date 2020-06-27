Государственный оборонный комплекс "Укроборонпром" купил 500 копий первого выпуска журнала Forbes Ukraine после паузы в его издательстве.

Соответствующие данные размещены на платформе госзакупок Prozorro.

Покупка у издательства "Уявы!" обошлась концерну в 43,5 тысяч гривен, партию приобрели по цене 87 гривен за экземпляр, тогда как в розницу один журнал обошелся бы в примерно 150 гривен.

Как известно компания "Уявы!" производит кино, видеофильмы, телевизионные программы, организовывает конференции, выставки и печатает книги и газеты. Большая часть акций компании принадлежит швейцарской компании "МиМиЕр Трейд С.А.", еще 10% - российскому журналисту Владимиру Федорину.

Напомним, украинский госконцерн "Укроборонпром" оказался на 71-м месте в рейтинге топ-100 самых крупных продавцов оружия в мире в 2018 году. Об этом говорится на сайте Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как сообщала "Страна", впервые с 2016 года опубликован рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины по версии журнала Forbes Украина. Совокупное состояние сотни украинских богачей превышает $31 млрд.