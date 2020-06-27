Вчера, 26 июня, в Ровно едва не произошло смертельное ЧП. Здесь пьяная сотрудница полиции за рулем "Nissan" наехала на двух женщин. Потерпевшие отделались травмами колен и спины, правоохранители обещают уволить свою коллегу.

Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице 16-го Июля в Ровно водитель "Nissan" в состоянии алкогольного опьянения наехала на двух пешеходов.

"Патрульные полицейские установили, что за рулем авто находится сотрудница полиции. Поэтому на место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции", - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что 31-летняя жительница Ровно, старший следователь следственного управления полиции области, выезжая на автомобиле задним ходом, наехала на двух пешеходов 33 и 28 лет, которые шли по улице 16-го Июля.

У одной пострадавшей медики зафиксировали ушибы колен, вторая получила в результате ДТП ушиб спины. После оказания медицинской помощи пострадавшие поехали домой, нужды госпитализировать их не было.

"31-летняя полицейская по внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась. На нее составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

"Кроме того, работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование. По результатам проверки сотрудница полиции будет уволена из органов Национальной полиции. Также ее непосредственный руководитель освобожден от должности, а руководитель отдела, где работала полицейская - привлечен к дисциплинарной ответственности", - резюмировали правоохранители.

Напомним, что недавно в Киеве мужчина за рулем Hyundai направил пистолет на водителя, который посигналил ему за нарушение правил дорожного движения. Однако тогда агрессивный житель столицы не знал, что он угрожал оружием полицейскому, который в тот день был выходной.

Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло ДТП с участием полицейского на мотоцикле, которого пришлось госпитализировать в компании с другим участником столкновения.