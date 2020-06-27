Власти американского штата Миссисипи планируют убрать с флага символы конфедератов из-за протестов Black Lives Matter.

Об этом сообщает Associated Press.

Власти планируют убрать звезды как символ войны 1860-х годов, так как конфедераты выступали против отмены рабства, пока не проиграли демократам.

Отмечается, что вопрос рассмотрят до конца выходных. Стоит отметить, что последний месяц протестующие за права чернокожих американцы начали крайне радикально выражать свое недовольство через массовые грабежи, беспорядки, столкновения с полицией и разрушения национальных памятников.

Напомним, протестующие, которые выступают против расовой дискриминации, заявили, что "сожгут систему и заменят ее". Активисты грозят сделать это, если власти США не захотят выполнять требования активистов.

Как сообщала "Страна", в американском штате Орегон карантинное ограничение в виде ношения защитной маски сделали необязательным для чернокожего населения. Решение об этом приняли после жалоб активистов и правозащитников на то, что чернокожих в масках воспринимают как преступников и это связано с расистскими предубеждениями, поскольку население округа на 90% состоит из белых людей. Поэтому власти разрешили чернокожим не носить защитные маски, если они испытывают дискомфорт.