Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал указ об увольнении губернатора Кировоградской области Андрея Балоня, который недавно попался на крупной взятке.

Об этом гласит информация на сайте представительства главы государства.

"Освободить Балоня Андрея Богдановича от должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №253/2020 от 27 июня 2020 года.

Напомним, в четверг, 25 июня, главу Кировоградской областной государственной администрации и еще одного сотрудника ОГА поймали при получении взятки. Чиновники, по версии НАБУ, вымогали 1,8 миллионов гривен с главы местной Госпотребслужбы.

На следующий день сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Балоню и его пособнику. Сторона обвинения выступала за избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 12 миллионов и 8 миллионов гривен соответственно. Суд решил отправить Балоня в СИЗО под залог в 10 миллионов гривен.

Сам экс-чиновник утверждает, что он стал политической жертвой и не виновен в преступлениях, которые ему инкриминируют НАБУ и САП.