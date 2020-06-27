В Варшаве арестовали водителя, который стал виновником смертельного ДТП, упав с виадука на мосту Грот-Ровецкого в Варшаве. Оказалось, он был в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Во время заседания, посвященного вопросу об аресте, подозреваемый признался в совершении действий, в которых его обвиняют, и объяснил, что принял амфетамин в четверг перед началом работы, прежде, чем начал управление автобусом", - рассказала спикер окружной прокуратуры в Варшаве Мирослава Хыр.

Сейчас водителя обвиняют в совершении ДТП и хранении наркотиков в кабине авто. По итогам судебного разбирательства, было решено арестовать виновника на три месяца.

Напомним, в Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, 27 пассажиров пострадали.

Как сообщала "Страна", российский актер Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП в Москве, в момент аварии находился не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения.