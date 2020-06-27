В состоянии координатора партии Шария в Харькове, Никиты Роженко, которого жестоко избили в ночь на 25 июня, пока нет значительных улучшений.

Об этом "Стране" сообщила Наталья Гордиенко, представитель партии Шария в Харькове.

"Никаких улучшений. Я Никиту сегодня видела, навещаю каждый день. Лежит все так же, на спине, с постели не поднимается, даже в туалет не ходит - только в судно. Не встает вообще с постели. И я думаю, не скоро встанет. Отек держится. Кормим с ложечки. Но потихоньку начал глотать. Слуха нет, ничего не видит, мы даже из-за отека не видим его глаз. Разговаривает чуть-чуть, но у него же челюсть перебита, ничего не разобрать", - говорит Гордиенко.

По ее словам, посещения Никиты ограничены - врачи почти никого не пускают, так как пострадавшему нельзя перенагружаться.

"Он только начинает разговаривать, ему надо силы беречь", - добавила Наталья.

Она также уточнила, что несмотря на пережитое нападение и тяжелые травмы, Никита держится бодро.

"С ним в больнице его девушка, она единственная, кто может понять, что он говорит, и потом передает нам. Он хорошо держится", - говорит представитель "Партии Шария"

Наталья также отметила, что врачи по-прежнему не дают прогнозов по поводу выздоровления Никиты Роженко.

"Врачи ничего не хотят говорить, они люди суеверные. Говорят одно: мы боремся за его жизнь. Сможет ли он вернуться к обычной жизни после всех этих травм? Пока сложно сказать. Сегодня только вторые сутки, как он в больнице. Медики говорят, понятно станет дней через 5", - уточнила Гордиенко.

Кроме того, она выразила глубокую благодарность профессиональной работе врачей Харьковской областной больницы, где сейчас находится Роженко.

Напомним, в среду, 24 июня, в Харькове избили координатора партии Шария. Жертвой нападения стал Никита Роженко, который накануне избиения написал заявление в полицию об угрозах со стороны руководителей харьковского Нацкорпуса. Активист Анатолий Шарий заявил, что на активиста напал Нацкорпус по заказу Офиса президента.

Позже лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев стал отрицать причастность организации к избиению Роженко. "Страна" также рассказывала, что медики оценивают состояние Роженко как "стабильно тяжелое" и пока не дают прогнозов по поводу его выздоровления.

Сегодня также стало известно, что полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на Роженко с хулиганства на "умышленное убийство".