Полиция Франции задержала шестерых человек, которые причастны к краже картины уличного художника Бэнкси в 2019 году.

Об этом в субботу, 27 июня, информирует французский вещатель France Bleu.

Сообщается, что правоохранители предъявили обвинение в краже двум членам преступной группировки, остальные, по версии следствия, были ответственны за сокрытие картины.

По данным журналистов, злоумышленники использовали переносные шлифовальные машины, чтобы снять дверь концертного зала "Батаклан", на которой была написана картина, перед тем, как перенести ее в фургон.

Граффити Бэнкси, посвященное памяти жертв терактов в Париже в ноябре 2015 года, появилось на двери запасного выхода из концертного зала "Батаклана" в июне 2018 года. Во время одной из атак террористы ворвались в "Батаклан", в результате погибли 89 человек.

В январе 2019 года работу украли. Преступники вырезали кусок двери с изображением. Его нашли в начале июня в фермерском доме в итальянском Терамо.

Произведение Бэнкси было найдено в начале июня в фермерском доме в итальянском Терамо.

Стоит отметить, что эта картина Бэнкси, написанная в июне 2018, посвящена памяти пострадавших в результате теракта в Париже в ноябре 2015 года, когда террористы расстреляли посетителей концертного зала "Батаклан".